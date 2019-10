Fostul președinte Ion Iliescu rămâne internat la Spitalul Elias pentru mai multe investigaţii, chiar dacă starea să de sănătate este stabilă, iar suferință cardiacă se află într-o discretă ameliorare, după cum spun medicii care îl au în grijă. Aceştia i-ar putea pune, însă, lui Ion Iliescu un al şaptelea stent, potrivit unor surse din anturajul fostului şef de stat.

Potrivit apropiaților, fostul șef de stat nu s-ar fi simțit tocmai bine după intervenția chirurgicală din luna aprilie și s-a prezentat la spital pentru un control de rutină, anunţă Pro Tv.

Medicii au constatat, astfel, că are o arteră obturată şi au decis să îl interneze, conform aceleiaşi surse. Tot persoane apropiate fostului şef de stat susțin că nu este exclus ca Ion Iliescu să fie supus unei noi intervenții. Mai exact, să îi mai fie instalat un stent, al șaptelea. Recordul înregistrat în ceea ce privește numărul de stenturi îi aparține unui american, cu 34 de stenturi în 2006, potrivit Guiness Book.

Cert este că Ion Iliescu rămâne internat pentru mai multe investigații medicale. Fostul președinte al României a fost, deja, supus la Elias unor controale amănunțite.

Ion Iliescu a fost internat vineri, după ce a acuzat o stare de rău. Potrivit medicilor, este vorba de problemele cardiace pe care Iliescu le care și care în prezent s-au acutizat.

Fostul președinte al României a fost și în luna iunie la Spitalul Universitar de Urgență Elias din Capitală. Inițial pentru un pentru un control de rutină. Medicii au decis ulterior să rămână sub supraveghere mai bine de două săptămâni. La începutul lunii aprilie, Iliescu a fost operat de pericardită lichidiană la spitatul C.C. Iliescu din Capitală. Fostul preşedinte are 89 de ani.

