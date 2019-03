Ion Iliescu împlinește 89 de ani: Un protestatar i-a adus fostului președinte un PAT DE PUȘCĂRIE drept cadou (VIDEO)

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu împlineşte duminică 89 de ani. Dacă înainte fostul şef de stat îşi sărbătorea ziua de naştere cu fast, de câţiva ani încoace Iliescu a apărut tot mai rar. Unul dintre protestatarii Rezist s-a dus în faţa locuinţei fostului lider PSD şi i-a lăsat în faţa casei un pat, informează B1 TV.

Protestatarul a vrut să i facă un cadou, şi nu orice cadou, un pat din fier. Locuinţa fostului şef de stat era păzită de jandarmri, forţele de ordine au ridicat imediat cadoul primit de fostul preşedinte.

Ion Iliescu s-a născut la 3 martie 1930, în municipiul Olteniţa, judeţul Călăraşi. În prezent, Ion Iliescu este preşedinte de onoare al Partidului Social Democrat, iar în ultimii ani a preferat să comunice public mai mult pe blogul său.

Şi apariţiile publice s-au rărit. Asta, deşi înainte participa la toate evenimentele de partid şi dădea petreceri impresionate de ziua lui.

