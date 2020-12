Ion Iliescu nu votează la alegerile parlamentare 2020. Fostul șef de stat și soția s-au speriat teribil

Ion Iliescu spune „pas" și alegerilor parlamentare 2020. Fostul președinte al României nu a mai solicitat urna mobilă, asta după ce la locale a procedat la fel.

Soția lui Ion Iliescu, Nina, a dezvăluit în direct motivul pentru care fostul lider PSD a decis să nu mai voteze. Potrivit acesteia, Iliescu, în vârstă de 90 de ani, vrea să se protejeze de COVID-19. De asemenea, partenera de viață a lui Iliescu a subliniat faptul că starea fostului șef de stat este bună.

„Suntem acasă, suntem în ordine. Vineri a și ieșit din casă de trei ori că a mers la stomatolog. Nu avem coronavirus, am făcut testul și nu avem. Nu am cerut urna mobila de data asta. Și după aia am constatat că șefa secției respective a avut coronavirus și de regulă șefa venea cu urna", a dezvăluit soția lui Iliescu pentru Realitatea Plus.

Singurele persoane cu care intră în contact Ion Iliescu

În casa soților Iliescu nu intră decât personalul de la curățenie, a declarat Nina.

„Și am zis să ne învățăm minte, nu mai cerem. În general nu am ieșit, nu am ieșit, dar am avut… Avem și un ajutor în gospodărie.

De 4 ori pe săptămână, o zi pe săptămână facem curățenie generală cu ajutorul unei firme care trimite 2 doamne, nici ele nu au, nici noi nu avem (n.r. coronavirus). Băieții de la SPP întotdeauna intră cu mască și se dezinfectează pe mâini”, a declarat Nina Iliescu, potrivit sursei citate.