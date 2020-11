Ion Țiriac susține vaccinul rusesc anti-COVID-19: „Mâine dimineață dacă mi-l dau, eu îl iau"

Vladimir Putin a anunțat primul vaccin anti-COVID-19 din lume. Vestea îl încântă pe Ion Țiriac. Omul de afaceri are încredere în serul rusesc și crede că și România ar trebui să-l importe.

În ciuda controverselor legate de vaccinul rusesc anti-COVID, Ion Țiriac l-ar administra chiar mâine, dacă ar avea ocazia.

„Toată lumea 'ha, ha, ha!', 'hi, hi, hi' cu vaccinul rusesc. Nu, nene! Mâine dimineață dacă mi-l dau, eu îl iau. Nu mai aștept să-l am pe ăla chinez, american, tătăresc sau românesc. Ăla care a dat vaccinul și pare că e în regulă, spijiniți-l să facă pentru întreg globul! Unde suntem? Suntem acum într-o 'ciorbă' cu toții.

(...) Venind înapoi la situația de astăzi, ce facem? După părerea mea, e corect să încerci să trăiești cu problema pe care o ai. Dacă nu... În 6 luni, fiule, o să avem niște huliganisme și niște lupte exact cum spun ăștia că așteaptă un război civil în Statele Unite. Ferească Dumnezeu să vină, dar când nu mai ai apă, când nu mai ai papa și nu știu ce, treburile ies din contextul normal”, a declarat Ion Țiriac pentru Gazeta Sporturilor.

Rusia, fruntașă în cursa „antiCOVID-19"

În octombrie, Vladimir Putin a anunțat faptul că Rusia a aprobat al doilea vaccin împotriva noului coronavirus.

Vladimir Putin a felicitat oamenii de știință pentru aprobarea celui de-al doilea vaccin, care este dezvoltat de Vector Institute și care a încheiat etapele incipiente ale testelor clinice încă din august.

