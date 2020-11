Ionel Dancă: Valabilitatea voucherelor de vacanţă, prelungită până la sfârșitul anului 2021 (VIDEO)

Sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a anunțat că valabilitatea voucherelor de vacanţă acordate în 2019 şi în 2020 a fost prelungită până pe 31 decembrie 2021.

Valabilitatea voucherelor de vacanţă, prelungită până la sfârșitul anului 2021

„Voucherele de vacanţă acordate în această perioadă care n-au putut fi utilizate ca urmare a măsurilor impuse de restricţii sanitare (...) vor putea fi utilizate până la sfârşitul anului viitor, până la 31 decembrie 2021, mai ales în contextul în care aşteptările sunt ca în primul trimestru al anului viitor efectele acestei pandemii să înceteze", a transmis, sâmbătă, şeful Cancelariei premierului.

Ministerul Economiei: Voucherele de vacanță vor fi prelungite

Amintim, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Emil-Răzvan Pîrjol, a declarat pentru B1.ro încă din data de 6 noiembrie că există în spațiul public această dezbatere.

„Perioada de valabilitate a voucherelor emise în perioada martie – decembrie 2019 se va prelungi până la 31 decembrie 2021, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, iar voucherele emise în anii 2020 şi 2021 vor fi valabile doi ani de la data emiterii”, se arată în proiect.

Impactul asupra cheltuielilor bugetare determinat de acordarea voucherelor de vacanţă în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021 este de circa 1,73 miliarde lei. Voucherele se vor acorda cu încadrare în sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul aprobat pe anul 2021.

„Analizăm foarte serios prelungirea voucherelor de vacanță emise în 2020 care nu au putut să fie folosite din cauza situației actuale, pentru un timp de câte un an. Dar dacă va ieși voucherul 2021 și el va fi prelungit de un an, ceea ce înseamnă că vom ajunge cu cel din 2020 în 2022 și cu cel din 2021 am putea ajunge până în 2023, măcar parțial din anul respectiv. Acesta este un stimul care ar trebui să ajute industria ospitalității”, preciza secretarul de stat Emil-Răzvan Pîrjol la jumătatea lunii noiembrie, pentru B1.ro.