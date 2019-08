IPJ VRANCEA, despre cazul tinereri care NU a primit ajutor la 112: 'DISPECERUL A APRECIAT CĂ NU E PERICOL IMINENT' / CONVORBIREA INTEGRALĂ A TINEREI CU DISPECERUL (VIDEO)

Au apărut primele reacții în cazul scandalului din Vrancea unde o tânără care a sunat la 112 pentru a cere ajutor a fost refuzată de dispecerul poliţiei. Operatorul care i-a transmis ca nu are echipaje disponibile nu a considerat că este o stare de pericol iminent, au spus superiorii săi, iar ministrul interimar de la Interne a anunţat că abia luni va trimite corpul de control la IPJ Vrancea.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

‘Din cele constatate până în prezent, a rezultat faptul ca dispeceratul 112 si dispecerul care era de serv la acel moment, a apreciat ca nu exista o stare de pericol iminent in conditile in care apelanta se afla la domiciliu, iar echipajul de politie arondat zonei respective se afla la o interventie privind sesizarea unei posibile fapte de vioelnta domesticva asupra unui minor in varsta de 6 ani”, transmite IPJ Vrancea.

PROFEȚIE BOMBĂ! CARMEN HARRA A SPUS ADEVĂRUL! TOATĂ ȚARA E ÎN STARE DE ȘOC! NIMENI NU SE AȘTEPTA LA ASTA (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.