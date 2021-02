ÎPS Calinic nu interzice primirea ajutorului financiar de la credincioși, dar îi roagă pe preoți să ceară cu decență contribuțiile

Înaltpreasfinţitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților i-a rugat pe preoții din subordine să ceară cu decență contribuțiile bănești pentru serviciile religioase prestate, a transmis Arhiepiscopia, după ce presa a relatat că le-a interzis cu desăvârșire să solicite sume de bani de la enoriași.

„În circulara din 14 august 2020 nu a interzis, ci a rugat preoții ca prin consiliul parohial să ceară cu decență contribuțiile bănești. Totodată a făcut trimitere la hotărârea Sfântului Sinod, care menționează faptul că există doar o singură taxă și aceea se va stabili de către consiliul parohial, taxă pentru concesionarea și întreținerea locurilor de înmormântare din cimitire”, a transmis preotul Alexandru Flavian Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, citează libertatea.ro.

Sfântul Sinod interzice condiționarea oficierii slujbei înmormântării de plata vreunei taxe mai ales în cazul familiilor sărace, dar dacă parohiile consideră necesare contribuțiile ca donație din partea familiei pentru întreținerea bisericii parohiale, le pot accepta, însă trebuie să dea chitanță.

În luna august, arhiepiscopul Sucevei le-ar fi trimis tuturor preoţilor din Suceava o circulară prin care a interzis impunerea de taxe pentru serviciile religioase, avertizând că își pot pierde slujba dacă ignoră interdicția.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, ar fi confirmat pentru un ziar local faptul că preoţii care cer contribuţii pentru slujbele religioase îşi pot pierde parohia.

ÎPS Calinic, mustrat după ce a dat noi îndrumări în legătură cu ceremonia de botez

Înaltpreasfințitul Calinic a fost mustrat pentru ce a îndrăznit să le interzică preoților fără experiență să mai boteze singuri, ci doar în prezența unui coleg cu experiență. ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului și-a anunțat nemulțumirea și l-a amenințat cu ajungerea la Sinod.

După ce un bebeluș a murit la scurt timp după botez la Suceava, ÎPS Calinic a trimis un set de îndrumări, prin care preoții nou hirotonisiți să nu mai poată introduce copilul în cristelniță fără să fie însoțit de un preot mai experimentat.

"Am dat aceste îndrumări ca preotul care nu are siguranţă, nu are încredere nici în el, care se îndoieşte, neapărat el să nu mai facă botezul. Să cheme, că sunt destui colegi, vecini în cuprinsul Protopopiatului şi este obligatoriu să fie însoţit şi ajutat. În plus, preoții vor trebui să discute cu părinții dacă bebelușul are probleme medicale care l-ar putea face sensibil sau dacă este născut prematur. Oricum ar fi, spune ÎPS calinic, "tot e pericol cu introducerea capului în apă", a decis ÎPS Calinic după tragedie, citează antena3.ro.

Arhiepiscopul Tomisului spune că declaraţiile arhiepiscopul Argeșului și Muscelului contrazic dogmele bisericești.

”Nu îl împărtășesc nicidecum (n.r. declaraţiile ÎPS Calinic), sunt luate superficial. La Sinod vom avea discuții cu toții, pentru că nu poate să treacă aceste afirmații superficiale care contrazic Sfintele Canoane, nu pot să fie acceptate de membrii Sfântului Sinod! Imposibil! Botezul rămâne să-l săvârșim după toată regula canonică”, a precizat ÎPS Teodosie la Radio Dobrogea.