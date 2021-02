ÎPS Calinic, primul înalt oficial din BOR care aduce schimbări în ritualul botezului: „Trebuie să apelăm la logică!”. Noile reguli

ÎPS Calinic a anunțat că Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a luat o serie de măsuri în legătură cu schimbarea tehnicii botezului, după ce un bebeluș de șase săptămâni din Suceava a murit la scurt timp de la creștinare. Calinic e primul înalt oficial din Biserica Ortodoxă Română care anunță astfel de decizii. „Trebuie să apelăm la logică! Se găsesc întotdeauna soluţii”, a precizat el. Noile măsuri au intrat în vigoare de luni, 8 februarie, informează Adevărul.

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, noi reguli privind botezul

Printre altele, Arhiepiscopia a decis ca nicicun botez să nu mai fie oficiat fără asistenţa unui preot cu experienţă clericală.

De asemenea, înainte de fiecare botez, preotul va solicita familiei bebeluşului informaţii despre starea de sănătate a acestuia, dacă e născut prematur, dacă suferă de anumite boli sau sensibilităţi care i-ar pune în pericol viaţa în timpul afundării în cristelniţă.

Ca excepție de la regulă, dacă bebelușul are probleme medicale, este agitat, speriat, plânge foarte tare sau are sub 40 de zile sau când există situaţii speciale (familia nu doreşte afundarea copilului) prin ”pogorământ”, după cum precizează arhiepiscopul Calinic, „săvârşirea Tainei Sfântului Botez se poate face prin turnarea de apă sfinţită, din cristelniţă, pe creştetul copilului. Procedura va consta în introducerea pruncului în apa sfinţită din cristelniţă până în zona gâtului, iar apoi preotul va turna apa sfinţită, de trei ori, peste capul copilului”.

Un bebeluș de șase săptămâni din Suceava a murit după ce a fost botezat

Un bebelușul de șase săptămâni a ajuns în stare critică la Spitalul Județean Suceava, după ce, la slujba de botez, preotul l-a scufundat de trei ori în cristelniță. El a murit ulterior la spital.

Tatăl micuțului l-a acuzat pe preot că s-a încăpățânat să-l scufunde, deși acesta plângea: „Băiatul plângea, dar preotul l-a scufundat de trei ori în apă, iar el a inhalat apă. Părintele l-a scos, l-a șters, de la doctori am aflat că a inhalat 110 ml apă. Pe copil l-a bușit sângele pe nas, l-am pus cu fața în jos, să scoată apa, nu și-a revenit, bătăile inimii erau, dar avea un puls foarte scăzut... Dacă vezi copilul cu gura căscată și că plânge nu îl scufunzi de tot în apă, nu?”.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Potrivit unor surse, medicii au constatat la necropsie că pruncul a ingerat un lichid care a ajuns în plămâni, ulterior el intrând în stop cardio-respirator.

Preotul în cauză a fost suspendat și nu va mai sluji până la finalizarea anchetei.