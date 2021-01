Înalt Prea Sfințitul Părinte Teodosie a anunțat, luni, că slujba de Bobotează va avea loc fără măsuri de restricție. Arhiepiscopul Tomisului a spus că ”sărbătorile trebuie să învingă pandemia” și că așteaptă 10.000 de credincioși să asiste la ceremonia care va avea loc în Portul Tomis, și nu pe faleză Cazinoului, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți.

”Sărbătorile trebuie să învingă pandemia”

Motivul pentru care ceremonia religioasă are loc în altă parte este legat de faptul că la Cazinoul din Constanța sunt în desfășurare lucrările de modernizare a monumentului, a explicat Înalt Prea Sfințitul Teodosie. Părintele le-a cerut credincioșilor să păstreze distanță și să nu mai stea înghesuiți, iar Jandarmeriei și Poliției să fie printre oameni și să se asigure că aceștia respectă normele aflate în vigoare.

Arhiepiscopul Tomisului a declarat, într-o conferință de presă, că ceremonia religioasă de Bobotează va avea loc că în fiecare an.

”Arhiepiscopia a organizat în fiecare an la fel. Adică, sărbătorile trebuie să învingă pandemia, dacă ne ascundem de sărbători însemnează că vrem să fim iubiți de boală, întrucât vrem să biruim boală cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că e sărbătoarea darurilor, sărbătoarea sfințeniei, multe raze de sfințenie vor fi mâine și poimâine asupra apei care se sfințește și asupra oamenilor care vin la această sfințire. Tocmai de aceea am pregătit că în fiecare an Bobotează”, a transmis ÎPS Teodosie.

La ce oră va începe slujba de Bobotează

El a precizat că în acest an procesiunea va avea loc în portul Tomis.

”Vom face procesiune în portul Tomis unde este foarte larg ca oamenii să nu stea înghesuiți, dăm și toate instrucțiunile, invit și Jandarmeria și Poliția să fie printre oameni că să păzească toate regulile, iar noi ne facem toată slujba ca în fiecare an pentru că slujbele nu se schimbă în pandemie, ci rămân aceleași.

Noi trebuie să înmulțim slujbele în pandemie. Eu făceam înainte acatistul în taină, acum îl fac public pentru oameni să îi încurajez și să închine rugăciuni cu noi”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

Părintele a menționat că slujba Sfintei Liturghii va începe la ora 5.15, iar la 7.15 va avea loc slujba de sfințire, după care va începe îmbutelierea apei sfințite în sticlele care vor fi împărțite de Bobotează.