ÎPS Teodosie, despre botez: ''Dacă este o rânduială de două mii de ani, aceea rămâne valabilă''

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a precizat, în legătură cu botezul, că “dacă este o rânduială de două mii de ani”, atunci aceasta rămâne valabilă. ÎPS Teodosie mai spune că dacă un copil este sănătos trebuie botezat după canoane.

“Cred că le-aţi ascultat în comunicatul Patriarhiei, nu am ce să adaug. Ceea ce spuneam mai înainte că nu se schimbă, aşa a rămas. Eu niciodată nu mă bazez pe păreri personale şi nici nu mă grăbesc să spun. Dacă este o rânduială de două mii de ani, aceea rămâne valabilă”, a afirmat Teodosie, potrivit Adevarul.

El mai spune că nu poate fi pus în cristelniţă un copil de la incubator, dar unul sănătos trebuie botezat după canoane.

“De exemplu, nu poţi să pui în cristelniţă pe un copil de la incubator şi atunci la incubator sunt acele nevoi specifice, dar copilul sănătos întotdeauna trebuie botezat după canoane ca să respectăm şi învăţătura şi practica liturgică. (…) Poate fi botezat şi la o zi dacă este o necesitate. Există botezul de urgenţă, noi avem specificate în cărţile de cult toate situaţiile urgente sau normale. Urgent înseamnă dacă un copil este gata să moară”, a transmis Arhiepiscopul Tomisului.

“Vor fi consfătuiri, vom face practică cu studenţii, toate să fie puse într-o lumină favorabilă, să ştie orice preot să boteze şi orice ierarh să nu îi fie frică. Pentru mine e cel mai frumos moment şi am botezat sute, poate chiar mii, dar nu am avut nicio sincopă”, a transmis ÎPS Teodosie.

Întrebat ce se întâmplă dacă un părinte îl roagă să nu afunde copilul în cristelniţă, Arhiepiscopul Tomisului a răspuns: “Mai m-au rugat şi am făcut cum a fost rânduiala şi mi-au mulţumit pentru că unii de emoţie vor să roage ceea ce nu este normal să te roage. Noi avem rânduiala noastră care are două mii de ani şi o ţinem mai departe că aceasta este cea mântuietoare. (…) Nu am făcut până acum nicio excepţie. Dacă nu se impune excepţia. Doar dacă merg în spital, acolo fac excepţie, stropesc pe un copil de la incubator care este în pericol să moară, îl pot stropi cu aghiasmă, dacă este incubator, aceea este excepţia”.