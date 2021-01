ÎPS Teodosie, la finalul slujbei de Bobotează: Tinerii care s-au aruncat în mare au făcut cel mai natural și cel mai sănătos vaccin. Nădăjduim să se departeze toată boala. De la suflet vine sănătatea trupului

Mii de oameni s-au înghesuit miercuri, la slujba de Bobotează de la Constanța, organizată de Arheipiscopul Tomisiului, ÎPS Teodosie.

Înaltpreasfințitul a venit la procesiune într-un car tras de doi cai. Soborul de preoți au oficiat slujba fără să poarte mască de protecție iar distanțarea fizică nu a fost respectată.

Arhiepiscopul a luat în derâdere și vaccinul anti-COVID-19, spunând că cea mai bună imunizare este cea care au făcut-o scafandrii care s-au aruncat în mare.

"(Tinerii care s-au aruncat să recupereze cruciile aruncate în mare) au făcut vaccinul anti-coronavirus, înotând în mare. Este cel mai natural și cel mai sănătos vaccin. Prin acestă sfințire ați primit arvuna sănătății. Ce era dacă stăteam acasă sau speriați pe undeva?! Eu vă mulțumesc ca m-ați ascultat și ați venit aici...Nădăjduim să se departeze toată boala, cum spune rugaciunea. De la suflet vine sănătatea trupului", a declarat Arhiepiscopul.

