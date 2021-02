ÎPS Teodosie vrea să transforme arhiepiscopia Tomisului în mitropolie

IPS Teodosie a inițiat demersurile pentru reînfiinţarea Mitropoliei Tomisului, depunând săptămâna trecută o adresă în acest sens la Cancelaria Sfântului Sinod. Potrivit lui IPS Teodosie, Patriarhul Daniel, a acceptat „în mod tacit” respectiva iniţiativă, fiind necesară urmarea anumitor paşi.

„Am început, am făcut demers, am înregistrat la Patriarhie, la Cancelaria Sfântului Sinod, o adresă, săptămâna trecută, cu această dorinţă şi cu enumerarea argumentelor şi sigur se fac paşi în care argumentele să fie puse în lumină. N-am fost contrazis de Preafericitul care a primit această sesizare şi sigur urmează nişte trepte.

Noi nu facem mitropolia ca o fantomă dintr-o dată, ci să urmeze toate demersurile canonice care trebuie să pună în evidenţă acest scaun mitropolitan care este înscris şi în canoanele organizatorice ale sinoadelor ecumenice”, a declarat arhiepiscopul Tomisului, într-o conferinţă de presă, potirvit Agerpres.

El a spus că demersurile privind reînfiinţarea Mitropoliei Tomisului ar putea dura două-trei luni.

Întrebat dacă de sărbătoarea Paştelui ar putea exista Mitropolia Tomisului, IPS Teodosie a afirmat „Dumnezeu ştie, ne rugăm”.

IPS Teodosie a mai declarat că pentru înfiinţarea unei mitropolii, lăcaş de cult ce „are un rang mai deplin, aşa cum este în tradiţie şi în canoane”, nu trebuie să existe un anumit număr minim de enoriaşi şi biserici în zona respectivă.

Arhiepiscopul Tomisului a menţionat că iniţiativa reînfiinţării Mitropoliei Tomisului a avut-o din anul 2002. „Nu ca vreau mitropolie. Mitropolie a fost şi trebuie să fie. A fost mitropolie înainte de prima mitropolie a Ţării Româneşti, cu 1000 de ani în urmă. Şi am avut iniţiativa aceasta din 2002. Am venit în 2001 aici, în 2002 am făcut demersuri, a existat un comitet de iniţiativă aici.