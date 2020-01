Imagini pe care nimeni din România nu le-a mai văzut. Interviuri cu agenți Mossad activi în Teheran.

Ce legături secrete existau între Iran și Israel înainte de Revoluția islamică și de ce țara a devenit din Paradisul Iranian, un Iad.

"Iran și Israel, înainte de Revoluție", un documentar pe care care trebuie neapărat să îl vezi, va fi difuzat sâmbătă, de la ora 20 și duminică, de la ora 18, pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.