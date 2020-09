Criticul de film Irina Margareta Nistor a comentat într-o intervenție pentru postul B1 TV noile standarde de corectitudine politică impse de către Academia Americană de Film pentru premiile Oscar.

Organismul care se ocupă de premiile Academiei americane de film a publicat ghiduri detaliate cu privire la incluziune și diversitate, pe care producătorii de film vor trebui să le respecte, începând cu anul 2024.

Noile reguli stabilesc procentele sau numărul de actori, personalul de producție sau de marketing din care trebuie să facă parte oameni de culoare, femei, persoane cu dizabilități sau persoane din comunitatea LGBT.

Pentru a fi eligibil pentru cea mai bună imagine, un film trebuie să îndeplinească cel puțin două standarde în patru categorii: „Reprezentare pe ecran, teme și narațiuni”, „Leadership creativ și echipă de proiect”, „Acces și oportunități în industrie” și „Dezvoltarea publicului”.

În cadrul fiecărei categorii există o varietate de criterii care implică includerea persoanelor în grupuri subreprezentate, inclusiv femei, persoane de culoare, persoane din comunitatea LGBTQ, precum și persoanele cu dizabilități cognitive sau fizice.

Despre acest lucru, Irina Margareta Nistor a precizat că principalul criteriu trebuie să rămână valoarea unui film:

“Cred că principalul criteriu trebuie să fie cel al valorii, nici decum al culorii, al sexului...mă mir că nu au băgat încă criteriul vârstei, să fie între 0 ani și 103, asta văd că le-a scăpat deocamdată. Eu sper ca până în 2024 până când trece pandemia o să ne mai revenim.

Probabil că stau prea mult acasă și le vin tot felul de idei bizare. Cred că ar trebui să rămânem la faza de magie și nu să facem tot felul de calcule, dacă sunt 30% de un anumit fel, dacă sunt 45% de un alt fel. Singurul lucru bun este că în Academie printre votanți au mai fost înscrise câteva femei și cu ocazia asta, inclusiv producătoarea de la filmul “Home” a devenit și ea printre votanți”, a comentat Irina Margareta Nistornoile riterii de la Oscar care au generat controverse.

"Eu cred că ar fi trebuit și subiectele alese potrivit perioadei actuale. Să avem un subiect despre pandemie, unul despre doctori, și așa mai departe. Nu cred că ar trebui amestecate una cu alta și ce faci de-a lungul timpului sunt subiecte la care nu poți să intervii. Ce facem la aselenizare? Ce pui acolo? Nu avem nicio femeie, din start. Fără să fie cineva de culoare, fără nicio minoritate. În curând cred că se va ridica și filmul ăsta așa cum s-a întâmplat cu "Pe aripile vântului". Cred că fiecare dintre noi poate să distingă între una și alta", a mai precizat criticul de film.

