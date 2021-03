Irina Margareta Nistor, despre documentarul „Colectiv”, dublu nominalizat la Oscar: „Totul a pornit de la o nenorocire pe care o simțim în continuare ca pe o rană deschisă și infectată” (VIDEO)

Irina Margareta Nistor, cel mai cunoscut critic de film din România, a vorbit luni seară, pentru B1 TV, despre dubla nominalizare la Premiile Oscar primită de „Colectiv”. Documentarul, regizat de Alexander Nanau, a fost selectat la categoriile „Cel mai bun lungmetraj documentar” şi „Cel mai bun lungmetraj internaţional”.

Collective - Official Trailer

„Mă gândeam că e un fel de vaccin cu puțină speranță, chiar dacă e un film extrem de dramatic. Pe de altă parte, personajul pozitiv din film e chiar actualul ministru al Sănătății (Vlad Voiculescu), deci e altă fațetă. Se vorbește mult despre ziariști. Cătălin Tolontan e, la rândul său, unul dintre personajele-cheie și, bineînțeles, despre Colectiv.

Cum spun de fiecare dată, aș fi vrut ceva mai mult să vorbim despre asta, adică să se vorbească despre asta în film. Dar e o imagine care, per total, cred că funcționează în absolut orice țară în acest moemnt când toți ne uităm la știri și știm că suntem cu ochii pe spitale. Ne uităm mai puțin la seriale cu spitale, că deja trăim în fiecare zi niște momente foarte complicate”, a declarat Irina Margareta Nistor, pentru B1 TV.

