Irina Margareta Nistor, reacție fermă după retragerea filmului „Pe aripile vântului" de pe HBO: „Mi se pare umilitor"

Irina Margareta Nistor a fost surprinsă de decizia HBO, de a retrage de pe platformă celebrul film „Pe aripile vântului"; în contextul scandalului de rasism global, declanșat în urma morții lui George Floyd.

În opinia criticului de film, decizia HBO este exagerată.

„Acum, după ce s-a aprins toată nebunia asta, mi se pare utilă contextualizarea, dar nu să stai să interpretezi altfel, adică să le arăți tu ce trebuie să observe sau nu în film", a declarat Irina Margareta Nistor într-un film pentru Ziare.com.

Irina Margareta Nistor, despre retragerea „Pe aripile vântului", de pe HBO: „Mi se pare umilitor"

De asemenea, Irina Margareta Nistor ridică un semn de întrebare: „Dacă filmul a fost interzis, de ce nu s-a procedat la fel și cu cartea?".

„În mod surprinzător, nu s-a legat nimeni de cartea cu pricina. Adică ce, ei nu știu să citească? Nu s-au prins decât la film? Mi se pare umilitor. Iar povestea cu arsul cărților în piața publică am trăit-o istoric vorbind, de nenumărate ori. Știm, istoria se repetă, dar dacă tot se repetă, să învățăm ceva din trecutul pe care l-am citit măcar sau l-am constatat sub o formă sau alta", a declarat criticul de film pentru sursa citată.

Fost translator la TVR și decorată cu Medalia Carol I, Irina Margareta Nistor crede că tensiunile ce invocă rasismul sau misoginismul sunt duse la extrem, iar efectul nu este nicidecum cel vizat de diferitele grupuri de interese.

„A dus la o exacerbare. Cei care sunt misogini, au devenit și mai misogini. Situațiile astea mult prea accentuate nu fac decât să degenereze", e de părere Irina Margareta Nistor.

HBO face pasul înapoi, după retragerea „Pe aripile vântului"

„Pe aripile vântului" va reveni pe HBO Max, cu o prefaţă în care va fi explicat contextul istoric în care a apărut filmul.

Lungmetrajul ‘Pe aripile vântului’ prezintă o versiune romanţată a părţii sudice a Statelor Unite ale Americii şi arată o viziune mai puţin dură a sclaviei, în care membrii de culoare a personalului casei par să fie mulţumiţi de locul lor de muncă.

Controversele stârnite în jurul filmului ‘Pe aripile vântului’, după ce a fost explus de HBO Max, a propulsat lungmetrajul în topul vânzărilor pe Amazon. Multe persoane care nu au văzut încă filmul au vrut să știe care este povestea din „Pe aripile vântului" și l-au comandat. De altfel, lungmetrajul se află în fruntea clasamentului filmelor cu cele mai mari încasări - 3,44 miliarde de dolari. „Pe aripile vântului” („Gone With the Wind”), care are o durată de aproape 4 ore, a fost lansat în 1939.

Cristian Tudor Popescu, nemulțumit de decizia HBO

Nici gazetarul și criticul de film Cristian Tudor Popescu nu s-a arătat încântat de decizia controversată a celor de la HBO. CTP compară inițiativa americanilor cu acțiunile abuzive din perioada lui Hitler.

„Rasismul prezent în Statele Unite, de secole, a creat prin reacție un curent numit corectitudine politică. Acest curent, care contrazice rasismul, nu înseamnă că este și bun, pentru că a dat naștere la numeroase exagerări, unele dintre ele ridicole, altele grotești. În top 5 astfel de exagerări este această retragere a filmului 'Pe aripile vântului'.

Ipoteza asta le-a venit în cap după 81 de ani de la premiera filmului, din 1939? Până acum nu era incorect politic, pentru atâtea generații de americani și de pământeni care au văzut acest film? Trecut în registrul național al Bibliotecii Congresului american între primele 100 de filme din toate timpurile care trebuie prezervate pe veci, intrat în cultura americană și acum ne trezim că e revizionist filmul. Este o confuzie gravă. Arta nu se suprapune, nu trebuie tratată cu considerente politice, sociologice și eliminate în felul acesta filme, cărți. Cum să faci așa ceva?! Asta făceau comuniștii, asta făceau naziștii”, a declarat CTP la Digi24.