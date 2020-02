Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, publică, luni de Dragobete, un mesaj de dragoste, pe o rețea de socializare.

Tânăra vorbește despre dragostea adevărată, răbdătoare și blângă, protectoare și perseverentă, care nu dezamăgește niciodată.

„Love is patient, love is kind. (..)

It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

Love never fails”, a scris Irina Tănase în dreptul imaginii postate.

Alături de acest text, logodnica PSD-istului încarcerat la Penitenciarul Rahova a postat și o fotografie cu un buchet de trandafiri în formă de inimă, iar pe fundal se vede o fotografie cu ea și Dragnea sărutându-se.