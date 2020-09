Irina Tănase, noi precizări despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea: Eu vreau să iasă viu și întreg din penitenciar

Irina Tănase, logodnica lui Liviu Dragnea, face noi precizări despre starea de sănătate a fostului președinte PSD, după ce avocata acestuia spunea recent că, în ultima perioadă, starea lui s-a înrăutățit. Iubita fostului lider social-democrat susține că acesta se află într-o stare ”foarte gravă”, având „niște hernii” care ar trebui operate.

Logodnica lui Liviu Dragnea, noi precizări despre starea de sănătate a fostului lider PSD

”Starea de sănătate a lui Liviu Dragnea este una foarte gravă. (...) În primul rând el are niște hernii care sunt cunoscute în spațiul public și pentru care are nevoie întâi de un consult, un consult de specialitate al unui om care să-i cunoscă istoricul medical și să poată să aprecieze cât de mult s-a depreciat starea lui de sănătate dinainte să intre în penitenciar și până acum. El are câteva hernii în zona cervicală care sunt în stare de operație, operație pe care le a refuzat-o în urmă cu doi ani când a fost internat, pentru că urma o campanie și nu ar fi putut să o ducă în starea de convalescență. (...) Are și o hernie lombară care s-a agravat categoric pentru că au apărut simptome care arată acest lucru. (...) Teama mea cea mai mare este să nu mai iasă de acolo. Eu vreau să iasă viu și întreg”, a declarat Irina Tănase, ăntr-un interviu pentru Antena 3.

Fostul președinte al PSD a contestat interdicția de a mai lucra la atelierul Penitenciarului Rahova, pe care a primit-o după interviul apărut la postul de televiziune Realitatea Plus, interviu acordat, din spatele gratiilor, fostei sale consiliere.

”Stă 23 de ore pe zi în celulă. Acum se trezește și stă, e singurului lucru pe care îl poate face. Mai citește, mai rezolvă un sudoku. Se uită la televizor, dar nu la știri”, a mai spus Irina Tănase despre felul în care Dragnea își petrece timpul în spatele gratiilor.

Liviu Dragnea are de ispășit o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare

În mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Decizia definitivă a fost luată de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit procurorilor anticorupție, în calitatea sa de președinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea controla și coordona activitatea DGASPC din județ, instituție unde erau încadrate Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Deși erau plătite de DGASPC Teleorman, în realitate, însă, cele două lucrau la organizația județeană a PSD. Anchetatorii au notat că Botorogeanu și Stoica nu s-au prezentat la serviciu și nu au desfășurat niciuna dintre activitățile prevăzute în contractul cu Direcția de Asistență Socială.