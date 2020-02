Isteria coronavirusului a adus imaginea zilei, în direct pe B1 TV: Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, într-o „carantină” spontană în timpul emisiunii „Bună, România!” (VIDEO)

Coronavirusul se transformă încet, dar sigur în cel mai fierbinte subiect al acestei perioade. Temutul Covid-19, care ar fi izbucnit din orașul chinez Wuhan, a produs deja peste 2.700 de decese la nivel global, iar bilanțul îmbolnăvirilor a depășit și el cu aplomb 80.000 de cazuri.

În ultimele zile, pentru români, isteria coronavirusului a atins noi cote, pentru că epidemia a ajuns în cele din urmă pe pământ european. Mai exact, în Italia, unde trăiesc circa un milion și jumătate de români. În aceste condiții, răspândirea Covid-19 pe teritoriul nostru pare o chestiune de timp, având în vedere că Spania și Regatul Unit, alte țări cu comunități numeroase de români, dar și Austria sau Croația au raportat deja primele îmbolnăviri.

În această isterie generală, Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir ne-au oferit imaginea zilei, la emisiunea „Bună, România!”, când s-au plasat pe ei înșiși într-o „carantină” de scurtă durată.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.