Isteria provocată de coronavirus atinge noi cote. Un bărbat din Satu Mare a fost alungat de acasă de familie, deși tocmai fusese declarat sănătos de medici (VIDEO)

Isterie din cauza coronavirusului în România. În Satu Mare, un bărbat suspectat de infecție cu virusul ucigaș a fost alungat de acasă de familie. Asta chiar dacă omul tocmai fusese declarat sănătos de medici, relatează B1 TV.

O altă alertă, din fericire falsă, a fost în Deva. O femeie întoarsă recent din Thailanda a fost internată de urgență la spitalul din Timișoara. Medicii au infirmat însă temerile că această ar fi fost infectată cu temutul virus.

Bărbatul din Satu Mare s-a întors recent din Italia, acolo unde a lucrat la un restaurant chinezesc. Pentru că nu s-a simțit bine, imediat au apărut suspiciunile că ar fi fost infectat cu temutul coronavirus. Medicii au infirmat însă această posibilitate.

Întors însă acasă, omul a avut parte de o surpriză neplăcută. Familia a refuzat să îl primească, de teamă că ar fi contaminat

Totodată, unii localnici au protestat faţă de faptul că bărbatul a fost adus în comunitate.

În aceste condiţii, bărbatul a sunat la 112. Acesta a fost preluat de un echipaj al ambulanţei şi dus înapoi la spital.

Nu a fost singură alertă falsă. O femeie din Deva, întoarsă recent din Thailanda, a fost internată de urgență.

Pacienta de 56 de ani s-a prezentat la UPU Deva cu sindrom febril şi, după un prim consult de specialitate, a fost imediat izolată. Ulterior, femeia a fost transportată la Timișoara Medicii de acolo au infirmat însă suspiciunile.

