Cetățeanul italian în vârstă de 71 de ani, care a vizitat România în perioada 18-22 februarie, fiind infectat cu coronavirus, a făcut primele declarații despre vizita în țara noastră.

Deși acum se simte bine, bărbatul este ținut încă sub supraveghere de medicii spitalului din Rimini.

„Acum am doar o bronhopneumonie. Am avut febră. Când am venit în România am început să am febră și am stat acasă trei zile pentru că aveam febră 39. Apoi, sâmbătă, când m-am simțit mai bine, mi-a scăzut febra, am luat avonul și am venit acasă. Febra a început marți seară, când am ajuns în România.

Soția și fiul meu sunt ținuți în carantina cu mine.

Eu am un restaurant aici, în Rimini, și poate cei din nordul Italiei au venit la mine. În acea perioadă veneau oameni din Milano, din Bologna. Nu știu de unde am luat virusul. Nu am fost în nordul Italiei”, a declarat italianul într-un interviu pentru Antena 1.