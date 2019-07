Iti doresti sa urmaresti activitatea cuiva in mod legal? Investeste in microfoane spion!

Lipsa increderii in membrii familiei sau in angajati sunt principalele motive pentru care persoanele interesate investesc in dispozitive de tipul unui microfon spion. Microfonul spion este o varianta cat se poate de legala si de eficienta de a-i urmari pe cei care nu prezinta incredere pentru sefi, colegi, parinti, soti, iar lista poate continua.

Principalele motive pentru a investi intr-o camera spion

In primul rand, oamenii cumpara microfoane spion deoarece au impresia ca exista motive sa nu aiba incredere in persoanele la care tin, care fac parte din familie, sau persoanele pe care le angajeaza, fie in business-ul pe care il conduc, fie in propria locuinta, pentru a avea grija de batrani si de copii.

Pentru ca angajatii pot fura, bonele se pot purta urat cu copiii de care au grija, ingrijitorii isi pot bate joc de batrani, sotii isi pot insela partenerii de cuplu, iar copiii pot consuma droguri sau o pot lua pe cai gresite, prezenta unui microfon spion este mai mult decat necesara.

Mai mult decat atat, un alt motiv pentru care cei mai neincrezatori investesc in microfoane spion este acela ca aceasta este o optiune cat se poate de legala, atata timp cat nu se incalca termenii reglementati de lege. Camerele spion nu pot fi folosite numai de agentii de investigatii, ci si de oamenii obisnuiti.

Despre camerele spion si eficienta lor

In oferta magazinului online SMT Solutions exista mai multe modele de camere spion foarte eficiente din toate punctele de vedere. De exemplu, exista microfoane spion cu inregistrare de la distanta, dar si cu inregistrare din apropiere, microfoane spion care sunt integrate in incarcatoare auto, care sunt integrate in prelungitoare, care pot lua diferite forme sau care sunt integrate intr-un cablu de alimentare USB.

Camerele spion pot avea activare vocala si o autonomie foarte ridicata, pot lua forma unui bec sau pot fi integrate intr-o priza. Pentru persoanele care doresc sa isi urmareasca angajatii sau membrii familiei, exista si microfoane spion integrate in router, in senzorul de fum, intr-un tablou sau chiar intr-un calculator. Dar vestile bune nu se opresc aici.

Microfoanele spion pot fi integrate si in odorizantele de camera, in ceasuri digitale, intr-o lampa LED sau chiar intr-un mouse ori intr-o statie de incarcare pentru telefoane mobile.

In concluzie, microfoanele spion reprezinta o metoda sigura, legala si eficienta de a inregistra ceea ce vor sa afle persoanele care au diverse suspiciuni. Camerele de supraveghere spion pot fi folosite atat in spatiile publice, cat si in cele private, pentru a monitoriza activitatea angajatilor sau a membrilor familiei.

Cu toate acestea, este bine sa se tina cont si de intimitatea persoanelor si sa nu se instaleze camerele in spatii precum cabine de proba, toalete sau vestiare. Supravegherea angajatilor la locul de munca trebuie sa demonstreze ca acestia sunt sau nu corecti, sunt sau nu eficienti, iar supravegherea membrilor familiei vine sa intareasca increderea si sa spulbere orice urma de indoiala sau, dimpotriva, sa confirme anumite banuieli.