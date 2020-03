Itziar Ituño, actrița din serialul „La Casa de papel”, testată pozitiv pentru COVID-19

Actrița Itziar Ituño, vedeta serialului spaniol „La Casa de Papel”, marca Netflix, a mărturisit pe contul său de Instagram că este infectată cu coronavirus și le-a cerut celor peste 2-5 milioane de urmăritori ai ei să fie responsabili.

„Este oficial, de vineri după-amiază am simptome (febră și tuse uscată) și astăzi am primit confirmarea testului epidemiologic. Este coronavirus. Cazul meu este ușor și sunt bine, dar este foarte contagios și super periculos pentru persoanele mai slabe. Acest lucru nu este un nonsens, (trebuie să fiți conștienți, nu-l luați ușor, există morți, multe vieți în joc și încă nu știm cât de departe va ajunge acest lucru, așa că este timpul să obțineți vaccinul responsabilitatea pentru binele comun ”, este o parte din mesajul transmis de aceasta alături de o fotografie în care actrița are un look natural, fără machiaj și întinsă în pat. Este clar că Itziar Ituño se află în izolare.

Actrița de 45 de ani, care în serial este perechea profesorului, interpretat de Álvaro Monte, a cerut solidaritate și generozitate, îndemnând pe care cei care nu sunt nevoiți să iasă pe stradă, „să stea acasă și să îi protejeze pe alții".

„Acum o să stau 15 zile în carantină și după mai vedem ce va fi. Aveți grijă de voi”, a mai adăugat actrița.

Itziar Ituño a primit multe mesaje de încurajare din partea fanilor care îi transmit să fie puternică și îi spun că va trece cu bine peste această situație.

