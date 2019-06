Incidente şocante după meciul România - Franţa: Un suporter a lovit-o pe iubita lui Manea cu piciorul în faţă

Calificarea istorică a României în semifinalele Campionatului European de tineret! Iubita fundaşului Cristi Manea a fost lăsată într-o baltă de sânge după ce a fost lovită cu piciorul în faţă de un suporter. Totul după ce fotbalistul lui CFR Cluj a urcat în tribune pentru a îşi saluta prietena şi a bruscat o altă tânără care s-a băgat în faţa ei pentru a face o poză.

"Imediat după joc, manea s a dus in tribune sa și salute prietena. O fană i a luat fata iubitei și i a cerut sa facă o poza. Fotbalistul a bruscat o violent. In acel moment, prietenul domnișoarei l a îmbrâncit pe fostul jucător al CFR ului. In ambuscada, iubita fotbalistului a primit un picior in plină figura. In aceste momente manea, fundașul naționalei de tineret e in tribunele stadionului di cesena. Își apăra iubita bătută de suporteri ! In mod normal n avea ce sa caute acolo. Din motive încă necunoscute , prietena lui a fost lovită in fata. Un suporter a fost Arestat. Gica hagi care se afla in zona l ar fi sfătuit insistent pe fotbalist sa nu se ducă in tribune și sa meargă mai bine la vestiare", a scris jurnalistul Decebal Rădulescu pe Facebook.

Incidentul a fost remarcat şi de antrenorul naţionalei, Mirel Rădoi, în declaraţia de presă de după meci.

"Istoria continuă, indiferent de adversar va trebui să continuăm povestea asta frumoasă. Chiar dacă această calificare a fost puţin umbrită de doi dintre suporteri, care au lovit-o pe soţia lui Cristi Manea", a arătat Mirel Rădoi.

Reamintim că selecționata de tineret a României a remizat cu reprezentativa similară a Franței, scor 0-0, luni seară, la Cesena, astfel că a reușit o calificare istorică în semifinalele EURO 2019 unde va întâlni Germania. (Detalii AICI)

Ba mai mult, calificarea în semifinale atrage după sine și participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, astfel că România U21 va participa în premieră la această competiție.