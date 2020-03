Iubita „pacientului 1 confirmat cu coronavirus” critică presa și instituțiile statului. Andreea: Autoritățile ne-au lăsat acasă când au auzit că avem animale și nu are cine să stea cu ele

Andreea Mădălina, iubita primul om diagnosticat cu coronavirus pe teritoriul României, a făcut o serie de precizări despre situația sa și a familiei sale, într-un mesaj în care critică atitudinea presei și a autorităților.

Ea a dezinfirmat zvonurile potrivit cărora iubitul său - care era depistat cu coronavirus în 26 februarie - dar era testat negativ de două ori, ulterior - ar fi refuzat să trasferarea la un centru de carantină.

„Am spus că mergem oriunde, doar sa ne spună ce o sa se întâmple acasă, având animale și o gospodărie și nemaifiind nimeni aici care să se ocupe de asta. Și atunci au hotărât să ne lase acasă”, a scris Andreea Mădălina, pe Facebook.

Iubita gorjeanului din Prigoria susține că „astea sunt doar câteva dintre minciunile pe care le-am auzit in ultimele zile și pe care am vrut sa le lămuresc”.

„Am auzit atâtea minciuni de la oameni care știau adevărul despre tot ce s-a întâmplat. Am auzit multe declarații ale reprezentanților instituțiilor statului despre această situație care nu erau corecte și despre care,pe noi, nu ne-a întrebat nimeni”, a adăugat ea.

Întrebată de reporterii din fața casei, unde ea și rudele iubitului său au stat în izolare după anunțul privind infectarea cu coronavirus, Andreea Mădălina a răspuns:

„Acum întreb și eu: Serios? Cum pot să fiu fericită in condițiile in care voi mă terorizați non-stop? Cum pot să îmi revin după tot ce s-a întâmplat dacă nu pot ieși in curte sa iau o gură de aer fără să apar pe vreun post de televiziune? De ce nu ne lăsați sa mai trăim și noi? Cum pot să fiu fericită când nimeni nu îmi dă răspunsuri clare despre ce se întâmplă? Când văd câtă incompetență intr-o situație “de criză”, așa cum spuneți voi. Este așa pentru că voi ați făcut-o să fie așa”, a adăugat ea.