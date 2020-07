”Iubitorii” de frumos au invadat un câmp cu maci din Vlădeni. Și au călcat florile în picioare (FOTO)

Un câmp plin de maci din localitatea Vlădeni, județul Iași, a atras mii de oameni în ultimele săptămâni. Mari iubitori de frumos, aceștia au venit să se fotografieze în peisajul de poveste. Au călcat, însă, florile în picioare, iar paznicul n-a reușit cu niciun chip să-i oprească. Până la urmă, totuși, mai mulți maci au supraviețuit. La finalul lunii trecute, o ”doamnă” a devenit vedetă în toată țara după ce a smuls o tufă de bujor de munte, floare extrem de rară și protejată de lege, cu tot cu rădăcini.

Câmp de maci din județul Iași, aproape distrus de ”iubitorii” de natură

Un câmp plin de maci din localitatea ieșeană Vlădeni a devenit, din luna mai, un fel de atracție turistică. Mii de oameni au venit aici să-și facă poze în peisajul de poveste.

Ziarul de Iași notează că proprietarul a semănat mazăre pe teren, dar vântul a adus semințele de mac sălbatic, iar acestea au prins rădăcini.

Foto: Ziarul de Iași

Foto: Ziarul de Iași

Turiștii s-au tot perindat prin zonă și și-au făcut poze printre maci, paznicul încercând în zadar să-i oprească. Multe dintre flori au fost astfel culcate la pământ. Dar natura nu s-a dat bătută, așa că mulți maci sunt bine încă.

Foto: Ziarul de Iași

Tufă de bujor de munte, smulsă de o ”doamnă”. Salvamont Argeș: În ciuda legendelor, ceaiul de bujor nu mai scoală nimic

La finalul lunii trecute, o turistă a devenit vedetă în toată țara după ce a smuls cu tot cu rădăcină o tufă de bujor de munte, floare extrem de rară și protejată de lege. Teoretic, distrugerea acestor plante se pedepsește cu amenzi mari, practic, se pare că acest lucru nu prea se întâmplă, fapt ce încurajează turiștii precum această femeie.

Individa a fost fotografiată de către un alt turist, Sorin Lazăr, care a urcat poza pe Facebook.

Foto: Sorin Lazăr / Facebook

Salvamont Argeș a aflat despre acest caz. Nu a avut cum s-o amendeze pe femeie, dar i-a dat o veste proastă: „Reamintim troglodiţilor că bujorul de munte e specie protejată şi se iau amenzi grase la buget. În plus, NU se poate răsădi. Tufele distruse de bipedul din imagine au cel puţin 30 de ani şi se vor usca imediat... În ciuda legendelor, ceaiul de bujor nu mai scoală nimic. În plus, planta fiind hepato-toxică”.

Bujorul de munte crește doar în condiţii de frig, la peste 1.800 de metri, și umezeală.

Din cauza turiștilor neciopliți, și floarea de colţ a ajuns să fie o specie pe cale de dispariţie.