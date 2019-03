Iulia Geanina Furfurică a fost numită la propunerea Ministerului Comunicaţiilor în acţionariatul Telekom Romania Communications (fost Romtelecom) unde statul român deţine un pachet de 45,99% din acţiuni.

Potrivit datelor disponibile pe platforma de socializare profesională Linkedin.com, Furfurică ocupă, din decembrie 2012, funcția de managing partner la Porcelines SRL, o societate înființată în aprilie 2013 de Dumitru-Daniel Neagoe, fost director general al Poștei Române în perioada ianuarie - mai 2012, și George Marinescu, arată profit.ro.

Acest George Marinescu din companie apare în declaraţia de avere depusă de Furfurică pe 15 februarie 2018 din calitatea de director cabinet ministru în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Astfel, Furfurică îl trece pe George Marinescu drept "concubin" şi declară la rubrica "cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă". Aceasta arată că beneficiază de 3.500 de euro/lunar de la Marinescu.

Despre această relaţie cu George Marinescu, care este a fost soţ al fostei senatoare și ministre Simona Marinescu, a scris îndelung presa tabloidă.

“Fostul secretar de stat la Ministerul Muncii, Simona Marinescu, supranumit "Doamnă de fier", trăiește o adevărată dramă sentimentală. Căsnicia acesteia este pe cale să se destrame din cauza relației extraconjugale pe care soțul ei, un doctor renumit, o are cu o tânără de 23 de ani. Daca pe plan profesional lucrurile merg cât se poate de bine, situația este total diferită în ceea ce privește viața personală. Soțul Simonei Marinescu, doctorul George Marinescu, are o relație paralelă cu o tânără de 23 de ani, o anume Geanina Iulia Furfurică. Aceasta și doctorul Marinescu s-au cunoscut pe vremea când soțul fostului demnitar lucra la Spitalul Militar. Treptat-treptat, cei doi s-au apropiat, ajungând să aibă o relație amoroasă, despre care sursele noastre susțin că Simona Marinescu a aflat de curând. Interesant este însă că această Gianina Furfurică pare să facă orice este posibil pentru ca "Doamna de fier" să se despartă de soțul ei. Astfel, fostul secretar de stat la Ministerul Muncii a primit atât pe telefonul mobil, cât și pe e-mail, mai multe mesaje de amenințare din partea amantei soțului ei, lucru care a determinat-o pe Simona Marinescu să depună și o plângere la poliție. Pe de altă parte, Geanina Furfurică, care în trecut a fost ospătăriță la cazinoul Vernescu, are la rândul ei o altă relație. Ea este iubita celebrului Claudio Zambon, un personaj implicat în scandalul privind palmaresul echipei Poli Timișoara. Acesta știe de mai mult timp despre legătura dintre tânăra lui concubină și doctorul Marinescu, dar Geanina i-a garantat că tot pe el îl iubește. Și o vreme a crezut-o. Acum însă Zambon e decis să pună punct acestei situaţii”, scria Cancan în anul 2009, conform unei preluări de pe puterea.ro.

Tabloidul scria şi despre ascensiunea incredibilă a Iuliei Geanina Furfurică.

"Născută în satul Boldu, în apropiere de Râmnicu Sărat, Geanina Furfurică a fost nevoită să trăiască o perioadă din salariul de ospătăriță. Norocul se pare însă că i-a surâs, astfel că tânăra a ajuns să lucreze la Agenția pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, în subordinea lui Marcel Hoară, unul dintre cei mai cunoscuți membri ai PD-L, la acea vreme. Acest serviciu îi poate aduce însă mari necazuri fostei ospătărițe. Astfel, conform informațiilor noastre, DNA a interceptat mai multe convorbiri telefonice în care aceasta le promitea unor prieteni de-ai lui George Marinescu că vor câștiga licitații în schimbul unor comisioane. Pentru moment, informația nu a fost confirmată de DNA. Dincolo de acest fapt, Geanina Furfurică se gândește să facă o carieră și în politică. În acest sens, ea a devenit zilele trecute secretar al organizației de tineret a PD-L Gorj, cu largul sprijin al șefului ei de la Agenție, Marcel Hoară. Contactată de CANCAN, Simona Marinescu ne-a confirmat cu eleganță întreagă poveste. "E adevărat că în viața lui George (n.n. - soțul Simonei Marinescu) a apărut o domnișorică, dar cred că e doar o aventură, că e trecătoare! Mai multe nu vă pot spune. Poate va spune el!". În ce privește plângerea făcută la poliție împotrivă amantei, "doamnă de fier" ne-a mărturisit că a primit mai multe sms-uri de amenințare și era normal să sesizeze autoritățile. "Sper însă să nu se ajungă mai departe decât acum!", ne-a spus Simona Marinescu”, scria Cancan în articolul menţionat.

Pe lângă Furfurică, Ministerul Comunicaţiilor a mai numit în Consiliul de Administraţie de la Telekom şi pe Fabian Loretti Mihăilescu. Acest este cunoscut pentru faptul că a fost audiat ca martor în dosarul fostului consilier Fănel Păvălache, care avea să fie condamnat în 2006 la 6 ani de închisoare pentru corupţie.

"Din declarațiile martorilor Mihail Anca Bogdan, Dăianu Valentin, Mihăilescu Fabian Loreti și Ommar Akili, date în faza de urmărire penală, rezultă că l-au împrumutat pe martorul denunțător Popescu Ion cu suma de 20.000 dolari USD, la solicitarea acestuia, fără însă să cunoască în ce scop martorul solicită împrumutul, acesta asigurând că în trei zile banii vor fi restituiți. Din declarațiile acestor martori rezultă că nu a fost întocmit nici un act olograf sau oficial în legătură cu acest împrumut având în vedere relațiile de încredere cu martorul", se arată în motivarea sentinței.

Furfurică și Mihăilescu l-au înlocuit pe Cătălin Bejan, numit administrator în Consiliile de administrație ale fostelor Romtelecom și Cosmote la începutul anului 2018 și fost partener de afaceri al lui Petru Bogdan Cojocaru, fostul ministru al Comunicațiilor, înlocuit în februarie 2019 la conducerea instituției de Alexandru Petrescu, fost director general al Poștei Române și fost ministru al Economiei și fost ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în Guvernul condus de Sorin Grindeanu.