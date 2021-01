Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți: În semestrul al doilea școlile se vor deschide în primul rând pentru anii terminali

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a declarat joi, pentru B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Barbu, că din discuțiile pe care le-a avut cu factorii decizionali din Ministerul Educației, școlile ar urma să se redeschidă, însă într-o primă fază doar pentru elevii din anii terminali, adică cei din clasele a 8-a și a 12-a, care urmează să susțină examene peste 6 luni.

Acesta a explicat că decizia de închiderea școlilor a fost justificată de presiunea pandemiei asupra sistemului sanitar:

“Spitalele nu aveau capacitatea de a prelua eventual mai multe cazuri de acet virus nenorocit. De aici au plecat. Elevii sunt asimptomatici, cel puțin așa se discută la nivel european și mondial. Problema o reprezintă modul în care poate fi transmis acest virus la nivelul membrilor familiilor, indiferent că vorbim de profeori, de părinți, de bunici.

Decizia a aparținut 100% Ministerului Sănătății și în martie, și în aprilie, și în septembrie, și acum. Nu a decis-o Ministerul Educației și Cercetării”, a declarat Iulian Cristache.

Întrebat ce se va întâmpla cu școlile după data de 8 februarie, când ar urma să înceapă al doilea semestru, Iulian Crstache a răspuns:

“Da, se va deschide, dar prioretizând. Nu pentru toți anii de studiu, pentru că este aproape imposibil, ci în primul rând pentru anii terminali, rămânând să vedem dacă reușim și pentru clasele din ciclul primar. Este vorba despre clasele a 8-a și a 12-a, cele care vor avea examene peste 6 luni”.

