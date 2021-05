Iulian Fota: Așteptăm de la acest Consiliu European cea mai dură reacție de până acum împoriva dictatorului Lukașenko. Din sursele opoziției belaruse, pilotul a fost amenințat cu doborârea avionului (VIDEO)

Iulian Fota, director general al Institutului Diplomatic Român, consideră că de această dată Uniunea Europeană trebuie să abordeze chestiunea Belarusului „mult mai tranșant”, pentru că nu se poate ca dictatorul Aleksandr Lukașenko, despre care spune că „și-a luat prizonieră propria țară”, să pună în pericol siguranța cetățenilor europeni și să deturneze avioanele după bunul plac.

