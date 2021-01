Ivermectina, medicamentul pentru animale cumpărat de unii români pentru COVID, este cancerigen și poate cauza orbirea. Apelul veterinarilor

Stocurile de medicamente antiparazitare pentru animale s-au epuizat în țara noastră și deja există și o listă de așteptare. Nebunia a început după ce au apărut zvonuri că Ivermectina, substanța folosită pentru animale, ar putea fi utilă în tratamentul COVID-19. Specialiștii atrag atenția că medicamentul ar putea avea efecte adverse grave la oameni. Medicii veterinari susțin că o supradoză de Ivermectină poate produce chiar orbirea la animale, iar unii vorbesc despre „efecte cancerigene prin acumularea în organism”.

Rafturile farmaciilor veterinare au început să fie golite de un medicament pentru animale, care, în câteva ţări, este folosit pentru tratarea COVID-19.

„Zilnic suntem bombardați cu telefoane și persoane care intră în farmacia noastră și întreabă de acst medicament. Noi n-am eliberat medicamnete cu prescripție și asta ne-a atras comentarii, dar acum devin foarte agresivi. Sunt foarte supărate că nu eliberăm aceste medicamente”, a declarat Karla Radi-Ciupercă, medic veterinar.

Ivermectina este un tratament folosit pentru deparazitarea animalelor. O cutie costă, în medie, 30 lei. Pentru că acum nu se mai găseşte în nicio farmacie, a început să fie vândută online, unde se poate comanda anonim. Această practică nu este una legală. Ministerul Sănătăţii nu a schimbat protocolul de tratament şi nici nu ia în calcul introducerea ivermectinei în lista medicamentelor pentru tratarea COVID-19, informează B1 TV.

„Nu sunt studii clinice care să atese eficacitatea, dar mai ales efectele secundare, reacțiile adverse. Acest medicamnet este autoritzat strict pentru vaci, porci, oi și câini. Nu avem cum să luă un medicament de uz veterinar sub nicio formă!”, a insistat Karla Radi-Ciupercă.

Medicii veterinari avertizează că animalele pot chiar orbi dacă li se administrează Ivermectină în doză prea mare.

„Românii au o mare atracție pentru senzațional și pentru aceste experimente sociale de pe social media, cineva lansează o bombă și multă lume merge pe această cale care este toxică. Trebuie să știe românii că o supradoză de Ivermectină la animale produce orbire”, a declarat medicul veterinar Aurelian Ștefan, pentru Digi24.

La rândul său, medicul veterinar Petru Antonio Mureşan a avertizat că Ivermectina are efecte cancerigene prin acumularea în organism.

„Cât despre utilizarea ivermectinelor de uz veterinar, indiferent de formă de prezentare, în tratamentul Covid-19 NICI NU POATE FI VORBA! Chiar dacă această substanţă are şi un efect imunostimulator, la animalele tratate este pur şi simplu un antiparazitar, deci NU omoară viruşii (virusurile). În plus noi, medicii veterinari avem stabilite clar protocoale privind administrarea la animale. Acestea prevăd un timp de aşteptare, de la administrarea Ivermectinei la animal până la consumul de produse, carne, lapte, ouă, de la animalul respectiv (de obicei mai mari de 30 de zile). Pentru că s-a constatat că deşi foarte bun ca antiparazitar, Ivermectina are efecte cancerigene prin acumularea în organism”, a explicat Mureșan, într-o postare pe Facebook.

Și Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a atras atenția că ivermectina este un medicament aprobat doar pentru uz veterinar. Pentru om, efectul poate să fie deosebit de toxic

„Dar apare o problemă aici, care mi se pare extrem de ciudată. Noi discutăm despre vaccin, unii n-au încredere în vaccin, citesc prospectul, apropo de reacții adverse, dar sunt gata să ia în mod profilactic, permanent acest medicament, ori aceste medicamente sunt toxice. Dacă iei în fiecare zi câte o pastilă de ivermectină, efectul este cumulativ și poate să fie deosebit de toxic. Este un antiparazitar, dar este un antiparazitar folosit în sectorul veterinar”, a declarat Rafila, pentru B1 TV.

Recent, Slovacia a autorizat folosirea ivermectinei pentru tratarea pacienților COVID-19. Medicamentul se poate obține, însă, doar cu rețetă.

Autoritățile din Slovacia au transmis ca ivermectina are proprietăți antivirale și anti inflamatorii și că rezultatele s-au observat la tratamentul pacienăilor.

Pentru a fi dat un verdict clar, Organizația Mondială a Sănătății a demarat un studiu clinic al cărui rezultat nu a mai fost, însă, asteptat de guvernul slovac.