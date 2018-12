JAF ca în filme! O casă de schimb valutar din Timişoara, PRĂDATĂ de hoţi: Au tăiat seiful şi au fugit cu 150.000 de euro! (VIDEO)

Jaf ca în filme în plin centrul Timişoarei! Duminică dimineaţă, în jurul orei 5.00 o casă de schimb valutar, aparţinând omului de afaceri sirian Jabri Tabrizi, a fost călcată de hoţi.

Spărgătorii au plecat cu o sumă impresionantă: aproximativ 150.000 de euro.

Casa de schimb valutar se află lângă Piaţa Victoria din Timişoara şi este singura casă de schimb aparţinând lui Jabri Tabrizi care nu are paznic permanent, ci doar sistem de supraveghere şi alarmă, scrie news.ro.

Atacatorii ar fi adus un sistem de bruiaj pe care l-au folosit împotriva alarmei şi au spart avertizorul sonor şi luminos, apoi au pătruns în incintă, după ce au tăiat câteva gratii de la un geam lateral aflat într-un gang.

Hoţii au tăiat apoi seiful, au luat banii şi s-au făcut nevăzuţi în câteva minute.

Nu s-au mulţumit doar cu banii, ci au încercat să se asigure că lasă cât mai puţine urme. Aşa că au luat cu ei şi serverul în care se stocau imaginile de pe camerele de supraveghere.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.