Jaf desprins din filmele de peste Ocean la o sală de jocuri de noroc din municipiul Satu Mare.

Potrivit Poliţiei Satu Mare, atacul a avut lac la primele ore ale dimineţii. Un bărbat necunoscut a intrat într-un Casino din oraş, de unde, a reușit să sustragă aproximativ 10.000 de lei. Individul a folosit un spray lacrimogen pe care l-a pulverizat în sala de jocuri.

Imediat după ce tâlharul a fugit cu prada, o angajată a sălii de jocuri, de altfel singura care se afla în momentul atacului în local, a sunat la 112 şi a anunţat poliţia.

Însă până au venit agenţii la faţa locului, individul dispăruse.

Poliţiştii fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat şi pentru a identifica persoana care a comis jaful. Anchetatorii au anunţat că au un cerc de suspecţi, însă nu au reuşit încă să dea de urmele atacatorului.

Şi din câte se pare, nu ar exista niciun martor care să fi văzut în ce direcție a luat-o autorul, sau dacă a mai avut complici, care să-l fi așteptat afară. Însă este foarte posibil ca hoţul să mai fi fost prin local, acesta părând să cunoască incinta.

Potrivit Poliţiei Satu Mare, nu au fost persoane rănite în urma atacului.

