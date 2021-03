Jaf eșuat într-o benzinărie din sectorul 1 al Capitalei. Trei bărbați înarmați cu un pistol au atacat o angajată

Jaf eșuat într-o benzinărie din sectorul 1 al Capitalei. O angajată, aflată singură în unitate, a fost atacată după miezul nopții de trei bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani. Femeia nu s-a lăsat intimidată de hoții care au amenințat-o cu un pistol și au încercat să o imobilizeze cu o bandă adezivă.

Angajata lucra singură pe tura de noapte şi, ca să o păcălească să iasă din magazin agresorii i-au cerut trei doze de suc de la frigiderele de afară. Ulterior s-au năpustit asupra ei.

40 de secunde a durat lupta corp la corp dintre femeia de 40 de ani şi cei trei agresori. Femeia a pus până la urmă mâna pe pistol si i-a pus pe fugă pe bandiți, după care a sunat la 112.

“Mi-a pus unul dintre ei mâna la gură, un pistol în piept. Mi-a zis: taci că te împuşc!. Celălalt încerca cu o bandă adezivă de construcţii să mă lege. M-am luptat cu ei cât am putut, le-am dat cu dozele de cola unde am nimerit, după care am pus mâna pe pistol şi am început să să trag şi să fac în toate direcţiile. Când au văzut că am pus mâna pe pistol şi că nu mi-e frică nici de pistol abia atunci au renunţat şi au fugit”, a declarat angajata pentru știrileprotv.ro.

Polițiștii i-au identificat rapid pe cei trei atacatori, care locuiesc în apropierea benzinăriei de pe şoseaua București-Târgoviște. Ei au antecedete penale, iar doi sunt frați.

Acum sunt acuzaţi de tentativă de furt calificat şi riscă închisoarea de la un an şi şase luni până la 5 ani.