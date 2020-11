Jaf în Capitală. Un bărbat a furat 10.000 de lei dintr-o bancă și a fugit înainte să fie declanșată alarma (VIDEO)

Un bărbat a intrat în sucursala unei bănci de pe Bulevardul Ștefan Cel mare din București, a amenințat-o pe casieră printr-un mesaj scris pe o foaie și a fugit cu suma de 10.000 de lei. Butonul de panică a fost activat abia după ce individul s-a făcut nevăzut, potrivit B1 TV.

Apelul la serviciul național unic de urgență 112 s-a făcut în jurul orei 10. Casiera unei băncii a fost amenințată de un bărbat care a sustras 10.000 de lei și a fugit înainte de declanșarea sistemului de alarmă prin acționarea butonului de panică. În acel moment, surprinzător sau nu, în sucursală se aflau doar angajații unității bancare.

