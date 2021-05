Jaf într-o benzinărie din Sibiu: Angajat atacat cu cuțitul pentru 500 de lei (VIDEO)

Scene şocante într-o benzinărie din localitatea sibiană Cristian. Un casier a fost înjunghiat de mai multe ori de un individ. Totul s-a petrecut pe timpul nopții, iar hoțul a plecat cu banii din casa de marcat. La aproximativ o săptămână de la incident, atacatorul a fost identificat pe baza camerelor de supraveghere. Acesta nu a fost încă prins, informează B1 TV în Matinalul orei 09.00, prezentat de Andreea Moraru.

