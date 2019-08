Jaf la drumul mare: Și fără BENZINĂ și cu BANII LUAȚI - Pistolul pompei de alimentare scotea ABURI, în loc de combustibil (VIDEO)

Situaţie şocantă într-o benzinărie de pe DN1. Un şofer a filmat cum pistolul pompei de alimentare scotea aburi, în loc de motorină. Cu toate acestea, pompa înregistra alimentarea.

