JAF LA UN CASINO DIN CARACAL! Hoții au fugit cu 9 mii de lei (VIDEO)

Jaf la un casino din Caracal. Hoții au fugit cu 9 mii de lei din seif.

Incidentul a avut loc, duminică dimineață, în jurul orei 7.30.

Din primele cercetări se pare ca un tânăr, de 22 de ani, din municipiul Caracal, în timp ce se afla într-o sală de jocuri de noroc, ar fi amenințat casiera localului respectiv, solicitându-i banii din seif.

Bărbatul bănuit de săvârșirea faptei a fost identificat și în prezent este la sediul Poliției Municipiului Caracal, unde este audiat de către polițiști.

