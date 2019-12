Jaf la un cazinou din Satu Mare: Hoțul a luat toți banii din local, adică... 75 de lei (VIDEO)

Un bărbat din Satu Mare a ajuns după gratii pentru 75 de lei. Atât a reuşit să fure dintr-un cazinou după ce a atacat-o pe casiera localului. Omul a fost prins imediat şi a fost arestat pentru 30 de zile, informează B1 TV.

Bărbatul din Satu Mare s-a săturat să îl mai aştepte pe Moş Crăciun şi a decis să îşi facă singur un cadou. Aşa că a dat buzna într-un cazinou din oraş.

Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar în imagini se observă cum individul intră val-vârtej în local şi se duce glonţ la singura angajată aflată în cazinou. Omul o ia de păr şi după ce o izbește de câteva ori de tejghea, smulge pur şi simplu sertarul casei de marcat şi pleacă cu el.

Femeia atacată s-a apărat cât a putut, ba chiar a ieşit după tâlhar încercând să îl prindă. Însă omul s-a făcut nevăzut, aşa că angajata a intrat înapoi în local şi a sunat la 112.

Bărbatul nu a avut însă niciun motiv de bucurie după jaf. Casieria era aproape goală, încasările fiind de doar 75 de lei. Şi nici măcar nu a apucat să cheltuie suma, pentru că în câteva zeci de minute a fost identificat şi prins de Poliţie.

Hoțul s-a ales în schimb cu un dosar penal pentru tâlhărie şi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Bărbatul nu este la primul astfel de incident. El mai jefuit o vânzătoare a unui magazin în urmă cu câţiva ani. Atunci a şi bătut-o crunt pe femeie, dar la fel ca acum a fost prins şi arestat.

