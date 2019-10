JAF în Cluj-Napoca: Caseria unei universități, SPARTĂ (VIDEO)

Casieria Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca a fost spartă, în noaptea de miercuri spre joi, iar hoții au reușit să se facă nevăzuți cu banii.

În caz, autoritățile fac cercetarea la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs furtul.

„Joi dimineață am fost sesizați cu privire la comiterea unui furt din casieria unei universități de pe strada Moților din Cluj-Napoca. Conform primelor verificări, două persoane au pătruns prin efracție în clădire pe timpul nopții și au sustras bani. Prejudiciul urmează să fie stabilit. În acest moment, politiștii efectuează cercetarea la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs furtul, identificarea autorilor și tragerea acestora la răspundere penală”, potrivit unui comunicat de presă.

Reprezentanții USAMV Cluj-Napoca au afirmat, la rândul lor, că angajații universității au constatat că persoane necunoscute au intrat prin efracție în clădirea rectoratului, însă suma furată nu este deocamdată cunoscută.

