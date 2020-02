SCENE ȘOCANTE la Cluj. Jandarm, filmat când lovește și amenință un bărbat: ”Te rup în două” (VIDEO)

Scene şocante la Cluj-Napoca. Un jandarm a fost filmat chiar în timp ce a lovit și pus la pământ un bărbat, se pare, om al străzii, informează B1 TV. Bărbatul ar fi fost băut, însă, nu era violent, susțin martorii.

În imaginile filmate de trecători se vede clar cum jandarmul, înfuriat, se năpustește asupra bărbatului, îl doboară la pământ, apoi îl lovește cu bestialitate cu pumnii și cu picioarele.

Barbatul este bătut chiar în stația de autobuz, sub ochii martorilor care nu mişcă un deget. Trecătorii filmează şi se amuză.

”Te rup în două”, îl ameninţă jandarmul pe bărbat, apoi, îl lovește din nou, de data aceasta cu bocancul.

Într-un final, apare și un polițist, care discută cu jandarmul, însă, omul străzii este lăsat tot la pământ.

