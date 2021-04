Jandarmeria Capitalei: Aproximativ 600 de persoane vor avea acces la Slujba de Înviere de la Patriarhie. Numărul participanților e limitat la 70 de persoane în interiorul Catedralei, respectiv la 500 în exterior

Jandarmeria Capitalei a precizat, vineri, că aproximativ 600 de persoane vor avea accesla Slujba de Înviere de la Catedrala Patriarhală. Mai exact, numărul participanților este limitat la cel mult 70 în interiorul lăcașului de cult, respectiv la 500 în exteriorul ei.

„Sâmbătă, începând cu ora 23,00, accesul în piaţeta Catedralei Patriarhiei se va realiza doar pentru persoanele care doresc să participe la Slujba de Înviere, numărul acestora fiind limitat la maximum 70 de persoane în interiorul Catedralei şi maximum 500 de participanţi în exterior”, a precizat Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, într-un comunicat transmis Agerpres.

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București a anunțat că, între 30 aprilie și 3 mai, jandarmii vor intensifica misiunile de ordine şi siguranţă publică executate independent sau în sistem integrat cu efective ale Poliţei Capitalei şi vor verifica respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.

În această perioadă, peste 1.000 de jandarmi vor acționa în Capitală pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, dar și pentru asigurarea intervențiilor în situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor.



Totodată, Jandarmeria Capitalei va suplimenta dispozitivele care vor patrula în zonele în care există posibilitatea să se constituie aglomerări de persoane, în zonele intens circulate, cum sunt pieţele, gările, autogările, târgurile, în apropierea marilor centre comerciale sau în zona lăcaşurilor de cult şi pe traseele de deplasare la şi de la acestea.

Patrulele de jandarmi, în special cele ecvestre şi canine, vor avea incluse în itinerariul de patrulare zonele de agrement, parcurile şi alte spaţii verzi, pentru a menţine un climat de ordine şi siguranţă publică, precum şi pentru a urmări respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.

Autoritățile au relaxat carantina de noapte pentru participarea credincioșilor la slujbele de Înviere. Astfel, circulația persoanelor va fi permisă între orele 22 și 5 dimineața, când în mod normal majoritatea deplasărilor ar fi fost interzise, însă oficialii au subliniat că relaxarea este valabilă doar pentru mersul la biserică.

Întrebat dacă vor fi mai multe controale în noaptea de Înviere pentru a se asigura că oamenii nu vor profita de ridicarea restricției pentru a merge să petreacă, premierul Florin Cîțu a explicat: „În acea noapte nu e deschis niciun restaurant, nu-i deschis nimic. Poți merge la slujbă și atât. Am încredere că oamenii vor sărbători sărbătoarea Paștelor și vor respecta regulile în vigoare. Acest risc al petrecerilor private e în fiecare zi și nu avem o problemă. Am luat toate măsurile, am avut discuții cu cultele, sunt convins că cetățenii vor respecta legislația în vigoare”.