Jandarmeria împarte măști și dezinfectant la priveghiul interlopului Emi Pian (VIDEO)

Politia Romana a ajuns in slujba interlopilor. In loc sa sa ia masuri impotriva clanurilor, Jandarmeria le-a distribuit măști și gel antibacterian celor aflati la priveghiul lui Emi Pian. Jandarmii au montat si garduri in fata locuintei liderului clanului Duduianu pentru ca oamenii sa nu se mai imbulzeasca la fel ca ieri.

„S-au prezentat un număr mai mare de persoane pe timp de seară. S-a încercat, pe cât posibil, limitarea cestora pentru a intra în imobil. Aici trebuie să spunem că există un eveniment într-un spațiu privat. În momentul în care s-a stabilit că numărul acestora a depășit limita leagă, am luat măsuri. Avem aplicate peste 100 de sancțiuni contravenționale. În continuare muncim pentru identificare tuturos celor care au participat la eveniment, prin monitorizarea rețelelor de socializare.

De azi,a vem o altă abordare și sperăm ca și membrii familiei care desfășoară acest eveniment să înțeleagă că trebuie să respectăm cu toții măsurile sanitare.

Ne-au transmis că au foarte multe persoane apropiate. Au încercat să transmită acest mesaj și eu cred că într-un final vor înțelege cu toții că trebuie să evităm astfel de momente.

Categoric, cu sprijinul Jandarmeriei, o să ne asigurăm că nu vor fi evenimente de altă natură.

Le știm foarte bine tradițiile, însă credem noi că au înțeles mesajul pe care l-am transmis”, a declarat pentru B1 TV Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei.

