Mobilizare masivă a forțelor de ordine pentru protestul din Piața Victoriei. ''Surprize, surprize! Oare unde se duc atâtea maşini de jandarmerie? Cumva să se alăture manifestanților sau...?'' (VIDEO)

Un nou protest pe tema Legilor Justiției este anunțat pentru duminică seară. Manifestația se anunță una de amploare, în condițiile în care OUG adoptată recent de Guvernul PSD-ALDE pe Justiție a stârnit un val de reacții negative nemaiîntâlnit de la OUG 13. Chiar în acest context, mai multe mașini de intervenţie ale Poliţiei şi ale Jandarmeriei au fost văzute pe Autostrada Soarelui mergând spre Bucureşti, în coloană, pentru a se alătura dispozitivului de forţă şi represiune a eventualelor mişcări de stradă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.