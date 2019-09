Este din nou doliu în lumea filmului! Actorul american John Wesley, cunoscut mai ales pentru rolul din "The Fresh Prince of Bell Air", a pierdut lupta cu cancerul.

El s-a stins din viață duminică, la vârsta de 72 de ani.

"John Wesley a fost un dar oferit lumii, iar blândeţea şi graţia lui sunt imortalizate în munca din teatru, televiziune şi film. Am inima frântă pentru că am pierdut un prieten azi", a transmis managerul lui Wesley, într-un comunicat, potrivit news.ro.

(Foto: imdb.com)

John Wesley Houston a urmat cursurile universităţilor California şi San Diego. Înainte de a începe o carieră în actorie, el a fost militar în Vietnam, în timpul războiului.

A lucrat, între alţii, cu Denzel Washington, Albert Finney, Barbra Streisand, Tim Burton şi Morgan Freeman.

(Foto: imdb.com)

Wesley a jucat în peste o sută de filme şi producţii de televiziune, între care „The Fresh Prince of Bel Air”, „Missing in Action”, „Big Fish”, „Stop, Or My Mom Will Shoot”, „Always Outnumbered” şi „Martin”.

(Foto: imdb.com)

A avut rolul mici în „Frasier”, „The Jefferson’s”, „Benson” şi „The Man from U.N.C.L.E.”.

(Foto: imdb.com)

Cel mai recent, el a făcut parte din distribuţia „The Midnighters” (2016), thriller regizat de Julian Fort.

Ultimul lui proiect a fost „Second Acts”, un scurtmetraj regizat de Anya Adams.

Wesley fost căsătorit şi a avut două fiice.