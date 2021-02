Johnson & Johnson a cerut autorizarea vaccinului său anti-Covid în Uniunea Europeană

Agenţia Europeană a Medicamentului a primit marţi o solicitare oficială din partea companiei farmaceutice Johnson & Johnson pentru autorizarea condiţionată a vaccinului anti-COVID-19, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Agenția Europenă a Medicamentului va evalua această cerere ''într-un calendar accelerat'', întrucât a început din decembrie o analiză în timp real a datelor privind eficacitatea şi siguranţa vaccinului Johnson & Johnson.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat anunțul pe Twitter, afirmând că executivul UE este pregătit să autorizeze administrarea vaccinului de îndată ce EMA oferă o evaluare științifică pozitivă.



I welcome news of Johnson & Johnson's application to @EMA_News for its #COVID19 vaccine.



The @EU_Commission will be ready to grant authorisation as soon as EMA delivers a positive scientific opinion.



More safe and effective vaccines are on their way. https://t.co/siCYHa393B