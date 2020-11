Judecătoarea Roxana Dan, despre spețele de la INPPA: „Răspunsuri ilogice, fără sens și extrem de discutabile” / „Îmi pare rău că foștii mei studenți trebuie să treacă prin asta”

Judecătoarea Roxana Dan, șefa secției civile de la Judecătoria Cluj-Napoca și cadru universitar la materia procedură civilă, a scris un comentariu despre subiectele de la examenul de absolvire INPPA (definitivat) și susține că le-a citit și, după nouă ani de practică și multă teorie, abia a reușit să se concentreze să înțeleagă unele spețe.

„Le-am citit si eu, mai ales pe cele de la drept civil si procesual civil. Dupa 9 ani de practica si multa teorie pentru ca predau atat la facultate procedura civila si imi scriu si teza in drept civil, trebuie sa va marturisesc ca abia am reusit sa ma concentrez sa inteleg unele spete. Raspunsuri ilogice, fara sens si extrem de discutabile. Imi pare rau pentru fostii mei studenti ca trebuie sa treaca prin asta. Am zis-o si cu alte ocazii, examenele juridice in Romania sunt despre a arata ce nu stie studentul, din pacate. Nici admiterea la INM nu e perfecta dar in avocatura lucrurile sunt foarte ciudate. Si apoi ne intrebam de ce oamenii sunt frustrati! Uite de aia!”, a scris Roxana Dan pe Facebook, potrivit Cluj Just.