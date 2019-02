Judecătorul Bogdan Mateescu (CSM): OUG 7 trebuie abrogată. Depășește solicitările Consiliului Superior al Magistraturii (VIDEO)

Judecătorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, consideră că Ordonanța de Urgență 7/2019, prin care au fost modificate legile justiției, ar trebui să fie abrogată, informează Agerpres.

Mateescu susține că această Ordonanță depăşeşte solicitările exprimate de CSM.

"Din punctul nostru de vedere şi din punctul meu de vedere, ordonanţa trebuie abrogată, în măsura în care excedează solicitărilor Consiliului Superior al Magistraturii. Consiliul a fost consecvent în solicitările sale, a făcut aceleaşi propuneri şi cu ocazia modificării legilor Justiţiei. Aceleaşi propuneri sunt, în principiu, menţionate şi în adresa pe care preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul Secţiei pentru judecători, a înaintat-o Guvernului", a declarat Bogdan Mateescu.

Judecătorul a vorbit și despre separarea carierelor, precizând că CSM nu a cerut niciodată ca un judecător să poată ocupa funcţia de procuror general.

"Nu am solicitat niciodată, pe separarea carierelor, un judecător în funcţie să fie procuror general. Reamintesc că singurul organ abilitat constituţional pentru a gestiona cariera magistraţilor este Consiliul Superior al Magistraturii. Astăzi, (...) un judecător poate fi trecut procuror cu avizul Secţiei, dar cu votul Plenului. Or, pe modificarea aceasta, ministrul şi preşedintele României ar putea numi fără niciun drept de decizie, ci doar cu un aviz consultativ al plenului, un judecător în funcţia de procuror general, încălcându-se principiul separării carierelor, pe care şi noi l-am susţinut tot timpul", a mai spus Bogdan Mateescu.

