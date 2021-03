Jurnalist din Vaslui, internat la Psihiatrie, deși avea meningită. „M-a declarat nebun și m-am trezit legat de pat” (VIDEO)

Caz şocant la Vaslui, acolo unde un crainic de radio a fost internat la spitalul judeţean cu presupuse probleme psihice şi s-a trezit legat de pat, la recomandarea medicilor, informează B1 TV. Acesta a povestit tot episodul în timpul emisiunii sale. El a explicat cum medicul a interpretat greşit anumite gesturi ale sale şi l-a tratat ca pe un om cu probleme psihice.

După ce a reușit să ajungă la un spital din Iași, medicii de acolo l-au diagnosticat pe jurnalist cu meningită și l-au tratat întocmai.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.