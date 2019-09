Jurnalist ieșean: 'Dacă olandezul a agresat sexual fetița din Iași, putem spune clar că din cauză că nu a fost prins, a murit fata de la Gura Șuții' (VIDEO)

Johannes Visscher, olandezul care ar fi ucis-o pe Mihaela, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa, se pare că ar fi făcut o victimă şi la Iaşi. În urmă cu trei ani, individul ar fi agresat sexual o altă copilă.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, jurnalistul Dragoș Savin, BZI.ro, publicația care a făcut dezvăluirea, a povestit cum a fost făcută legătura dintre agresiunea de la Iași și uciderea fetiței din Gura Șuții.

”Noi am pus cap la cap câteva imagini pe care le aveam încă din 2018. Imaginile repective arătau un individ care se plimba undeva pe bulevardul Ștefan cel Mare din Iași. La vremea aia, noi aflasem că pe 15 iunie 2016 o fetiță de opt ani fusese luată din fața casei de un individ necunoscut, care a ademenit-o cu o gumă de mestecat și a dus-o la vreo doi kilometri de casă, unde atins-o în zonele intime, ceea ce înseamnă o agresiune sexuală. Din 2016 până în 2018 nu s-a știut de caz. Apoi noi am făcut rost de imaginile respective și am căutat informații. La Poliție putem spune că oamenii și-au făcut treaba, dar nu au finalizat ancheta pentru că nu au ajuns la autor.

Știind cazul, noi am considerat că există unele asemănări între individul care a fost filmat de camerele de supraveghere de pe bulevardul Ștefan cel Mare și olandezul care a făcut ce a făcut în urmă cu câteva zile”, a declarat Dragoș Savin.

Întrebat dacă după aceste dezvăluiri a venit vreo reacție de la Poliția din Iași, jurnalistul a răspuns: ”Noi am cerut încă de ieri o reacție din partea polițiștilor. Există o problemă la nivel național, nu doar la nivel de Iași. Atunci când se întâmplă o speță de genul ăsta, niciodată nu apar imagini de pa camerele de supraveghere în secunda doi. (...) Eu cred că o astfel de imagine cu un atacator, ajunsă la timp în mediul public, poate duce la finalizarea anchetei în mult mai scurt timp. Probabil că dacă aceste imagini ar fi ajuns și în spațiul public atunci, poate că individul acesta din Olanda nu ar mai fi ajuns să ucidă în România o fetiță. (...) Dacă, într-adevăr, olandezul a agresat sexula fetița din Iași, putem spune clar că din cauza faptului că la Iași nu a fost prins, a murit fata de la Gura Șuții”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.