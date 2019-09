Jurnalistul olandez Marcel Vink a vorbit, marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, despre Johannes Visscher, principalul suspect în cazul răpirii și uciderii fetiței de 11 ani din localitatea dâmbovițeană Gura Șuții.

Acesta a explicat că bărbatul a venit în ultimii ani în România de până la opt ori.

”La început nu am știut foarte multe despre el. Știm că suspectul a venit în România de câteva ori, chiar până la opt ori. Știm că a fost condamnat pentru câteva agresiuni sexuale și s-a aflat în spatele gratiilor mai mulți ani, cred că cel puțin cinci ani, în conformitate cu legea olandeză.

De asemenea, a primit tratament într-o clinică de boli psihice. Știm că lucra în industria IT. Nu știm cu exactitate dacă lucra în mod idependent sau era angajatul unei instituții. (...)

Tot ceea ce știm este că încă de duminică el era supravegheat de poliția olandeză. Poliția a dat asigurări că îl supraveghează de la o distanță considerabilă, astfel încât să nu stârnească suspiciuni. Cu toate acestea, el a luat decizia de a conduce mașina în direcția acelui camion”, a explicat Marcel Vink.

Jurnalistul a precizat că autoritățile olandeze nu au făcut încă precizări clare cu privire la acest caz și că în spațiul public din această țară există o dezbatere cu privire la faptul că autoritățile din România nu au foat informate la timp în legătură cu acest individ.

”Noi vom continua, ca jurnaliști, să punem presiune asupra autorităților pentru că nu avem deocamdată un răspuns clar din partea lor, dar cu siguranță vom continua să insistăm pentru a se face lumină în acest caz.

Există acum o dezbatere publică în Olanda cu privire la faptul că autoritățile române nu au fost informate de către omologii olandezi în legătură cu trecutul acestui individ care făcea vizite în România. Chiar se discută acum în rândul politicienilor despre o schimbare a legislației pentru ca schimbul de informații între țările din spațiul comunitar să funcționeze mai bine”, a mai spus Vink.

Referindu-se la prevederile din legea olandeză cu privire la cei care comit agresiuni sexuale, jurnalistul a precizat că aceștia ”sunt monitorizați, trebuie să se prezinte în fața autorităților, dar nu întotdeauna acest sistem dă rezultate”.

Întrebat de jurnalista Sorina Matei dacă dacă mai există situații recente din Olanda în care pedofili condamnați la închisoare și eliberați au fost prinși că au ucis sau au violat din nou, Marcel Vink a răspuns: „Au mai existat astfel de cazuri. Este o problemă cu sistemul. Din nefericire, legea olandeză nu permite să ții un individ foarte mulți ani după gratii, indiferent de infracțiunea pentru care a fost condamnat. Există o controversă pe această temă, politicienii sunt de acord că legea trebuie schimbată pentru că, în acest moment, acești indivizi nu pot fi încercerați pentru o perioadă foarte lungă de timp”.

De asemenea, întrebat dacă România este o destinație preferată a pedofililor sau al celor care au preferințe sexuale ciudate mai ales din Olanda, jurnalistul a răspuns: ”Da, aceasta este percepția în Olanda, că România este o țară în care acești prădători sexuali pot să vină și să facă ce vor ei. Sunt în legătură cu organizații care încearcă să integreze acești indivizi. Am informații de la aceste organizații și știu că România este o destinație preferată a acestor pedofili. La asta se adaugă faptul că Olanda și România sunt ambele membre ale Uniunii Europene, iar între cele două țări se călătorește fără pașport”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.